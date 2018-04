Gli algoritmi vincenti di Energy Way, cresce la start up modenese

Da startup innovativa a "impresa del futuro" nel giro di pochi anni, o meglio una sintesi di algoritmi e creatività mirata al risparmio energetico. Si tratta di Energy Way srl, azienda con sede a Modena leader in Italia nella gestione e nell'ottimizzazione dei processi aziendali, proprio grazie ai suoi algoritmi applicati alla formazione e ai modelli di intelligenza artificiale.

Oggi hanno visitato l'azienda il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'assessore alle Attività produttive Palma Costi, ricevuti dal titolare Fabio Ferrari e dal responsabile operativo Giovanni Anceschi, secondo la rivista economica Forbes tra i 30 giovani più brillanti d'Europa per la sezione Industria 2018 #Under30.

In particolare, ci si è soffermati sull'ultimo progetto messo a punto chiamato #alloraspengo (http://alloraspengo.it/). In ballo c'è un percorso rivolto alle scuole medie di lezioni a moduli: nato nel 2015, ha l'obiettivo di trasformare la scuola in una "palestra di efficienza" e quindi di insegnare ai ragazzi a risparmiare energia quotidianamente, mediante la tecnologia (open hardware programmabile). L'impresa, dopo la fase startup, è nata come Esco (Energy service company) a fine 2013 con lo scopo di aiutare le aziende a risparmiare energia attraverso l'analisi dei dati.

In pochi anni è cresciuta molto, estendendo i propri servizi di gestione dei dati ad altri ambiti di applicazione (manifattura e management). Inoltre, Energy Way promuove progetti innovativi di responsabilità sociale di impresa. L'azienda ha partecipato a diversi bandi regionali sulle startup. Con un progetto sui big data, Energy Way ha superato la prima fase del secondo bando (legge regionale sull'attrattività): l'investimento dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro (di milione il contributo regionale) e prevede di assumere altre 21 persone.

(DIRE)