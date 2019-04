Medolla. Eurosets guarda ai giovani per il futuro del Biomedicale

Eurosets, azienda specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi biomedicali, ha preso attivamente parte al Career Day recentemente organizzato da Confindustria Emilia per gli studenti dell’Istituto “G. Galilei” di Mirandola. L’appuntamento ha permesso a diversi studenti di approcciarsi al mondo del lavoro. In questa occasione Eurosets ha delineato i profili “junior” più ricercati nell’ambito biomedicale, prediligendo gli indirizzi tecnici, quali meccanica – meccatronica, elettronica, chimico-biologico, perché già più improntati verso il mondo della produzione biomedicale.

La prima esperienza in azienda avviene tramite stage, curriculari o post diploma, e alternanza scuola-lavoro: in media Eurosets introduce nel mondo del lavoro 5 giovani ogni anno, specialmente per i reparti di Ricerca & Sviluppo, Qualità e Laboratorio. La formazione in azienda, per questo settore, è fondamentale perché i processi sono particolarmente specializzati per ogni linea di prodotto.

Anche per il 2019, a partire dalla conclusione dell’anno scolastico, alcuni studenti intraprenderanno la loro prima esperienza lavorativa con degli stage estivi, utili in vista dell’anno del diploma.

Sulla base dell’innovazione dei prodotti che Eurosets sta sviluppando e dei nuovi progetti in corso, le Risorse Umane dell’azienda di Medolla rivolgono particolare interesse non solo a profili con competenze nel campo delle certificazioni e delle normative nazionali e internazionali ma anche a periti e ingegneri meccanici, per la progettazione in 3D dei dispositivi medici monouso, ed elettronici per il mondo degli “active devices” pluriuso.