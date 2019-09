Export modenese, andamento positivo per il primo semestre 2019

Andamento positivo delle esportazioni modenesi per il secondo trimestre del 2019.

Ad indicarlo sono i dati diramati dall’Istat ed elaborati dal Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena. Infatti, grazie ad un incremento congiunturale pari al 4%, il valore del secondo trimestre raggiunge i 3.385 milioni di euro, il massimo assoluto dal 2008 ad oggi.

Tuttavia il debole andamento registrato ad inizio anno frena il risultato dei sei mesi, il cui confronto tendenziale rimane al +1,3%, più basso sia della crescita italiana (+2,7%), che di quella regionale (+4,7%).

Tutto ciò influisce anche sulla classifica delle prime dieci province per valore semestrale di export, dove Modena perde una posizione scendendo al nono posto, anche a causa di un risultato molto positivo di Firenze che balza in sesta posizione. Per il resto la top ten delle province esportatrici rimane pressoché invariata con Milano da sempre al primo posto (+3,7%), seguita a distanza da Torino, ancora in declino (-6,5%).

In Emilia-Romagna Modena è sempre seconda per valore assoluto di export con una quota del 20,1% delle esportazioni regionali, tuttavia viene distaccata sensibilmente da Bologna che registra un incremento tendenziale del +13,9%, raggiungendo quasi un quarto dell’export regionale. Buono anche l’andamento di Ravenna (+9,8%) e di Piacenza (+7,9%), mentre l’unica provincia sensibilmente negativa rimane Ferrara (-10,6%).

Nel primo semestre 2019 si inverte l’andamento tendenziale di alcuni settori economici, come il tessile abbigliamento, che dimentica i cali degli anni precedenti per raggiungere un +10,7%, mentre volge in negativo il risultato dell’agroalimentare che segna un -2,5%; anche la ceramica mostra un rallentamento (-0,7%). Restano favorevoli i trend dei settori apparecchi meccanici (+3,6%) e mezzi di trasporto (+3,5%), che insieme rappresentano ora più del 50% dell’export modenese. Buono anche il risultato del biomedicale (+2,9%).

Si modifica anche la classifica dei primi dieci paesi in cui esportano le aziende modenesi, sono infatti in calo i principali partner commerciali europei come la Francia (-6,4%), la Germania (-2,9%), l’Austria (-6,0%) e il Belgio (-3,5%), mentre, nonostante l’imminente Brexit, mostra un buon trend il Regno Unito (+10,0%). Anche gli Stati Uniti rimangono positivi nonostante le guerre commerciali aperte (+1,0%), mentre la Cina consolida il risultato sorprendente del primo trimestre (+47,7%).