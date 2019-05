I privati non rispondono all'appello, il Comune chiede di aprire una farmacia comunale a Quarantoli

Per superare l’impasse relativa all’apertura di una farmacia comunale a Quarantoli, l’Amministrazione comunale di Mirandola chiede di assegnare alla farmacia comunale anche la sede frazionale. Il 23 aprile 2012, poco prima del sisma, il Comune di Mirandola aveva deciso di istituire una nuova sede farmaceutica a Quarantoli. Da allora la Regione Emilia Romagna ha tentato senza successo, con cinque interpelli, di assegnare il servizio. Ora è in preparazione il sesto interpello.

«Al fine di poter aprire questa sede farmaceutica, individuata in una frazione proprio per attuare quella diffusione del servizio nel territorio auspicata dal legislatore, – si legge in una lettera indirizzata dal Comune alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna – con la presente si chiede se sia possibile interrompere dopo il prossimo interpello questa situazione di stallo, prevedendo per le farmacie comunali la possibilità di chiedere e ottenere l’assegnazione delle sedi farmaceutiche non richieste dai privati nel corso del sesto interpello».