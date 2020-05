Mascherine a 50 cent? Le farmacie si difendono: "Sono irreperibili"

Tiene banco il problema legato alla reperibilità delle mascherine per i cittadini: dopo che la disponibilità era tornata a pieno regime, negli ultimi giorni si stanno presentando nuovamente problemi di approvvigionamento. Non solo: non mancano le polemiche sul costo finale, dopo l’Ordinanza introdotta dal Governo in merito calmieramento del costo delle mascherine chirurgiche che recita "il prezzo finale di vendita al consumo, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, a 0,50 euro, al netto dell'Iva”.

Federfarma Modena, l'associazione dei titolari di farmacia, si trova a dover fare i conti con le legittime richieste dei cittadini, che tuttavia non riescono ancora ad essere soddisfatte in pieno. Spiegano i farmacisti: "Ad oggi, le mascherine chirurgiche oggetto dell’Ordinanza risultano irreperibili o quasi perché non sono ancora arrivate alle farmacie tramite i consueti canali di distribuzione oppure sono state reperite in numeri troppo esigui per venire incontro alle richieste del pubblico".

Inoltre, bisogna ricordare che il prezzo prescritto è di “0,50 euro, al netto dell'Iva”, il che significa che il costo per il cittadino è di 0,61 euro con l’Iva.

"La farmacie si sono attivate subito, sin dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, per reperire sul mercato allora esistente mascherine di qualità e certificate, consapevoli dell’importanza che questi strumenti di protezione avevano ed hanno per la tutela della salute pubblica. E sin dalla fase iniziale dell’emergenza sanitaria, si sono rese disponibili nei confronti della Regione per la distribuzione gratuita delle mascherine fornite dalla Regione. Quella disponibilità resta ancora oggi ed è ribadita - dichiara Federfarma - Le farmacie, oggi, sono le prime a chiedere che le mascherine chirurgiche oggetto dell’Ordinanza arrivino al più presto per poterle garantire a tutta la popolazione al prezzo di 0,61 centesimi".

