"Un labirinto per il consumatore", la critica di Federconsumatori alle modalità dei Saldi

In Emilia Romagna i saldi partono ufficialmente il 5 gennaio, anche se nei fatti già dal 27 dicembre la gran parte dei negozi propone prezzi genericamente scontati, senza dare alla cosa grande evidenza.

"I saldi invernali del 2020 sono un meccanismo economico profondamente distante dall'immagine classica dei saldi del passato", attacac Fderconsumatori Modena. "Innanzitutto perché il tempo che viene dedicato dalle imprese alla promozionalità di tutti i tipi è molto cresciuto, con l'ultima occasione del Black Friday, che da singola giornata è diventata settimana e per alcuni un intero mese. Poi per motivi industriali. Sul modello di quanto accade negli Outlet vengono prodotti articoli, generalmente di minore qualità, espressamente per il mercato dei saldi e delle offerte speciali".

La critica dell'associazione di categori aè profonda. "Il consumatore consuma, certo, ma è sempre più disorientato, in un labirinto di offerte e promozioni, di saldi e sottocosto, di sconti del 70% su prodotti che spesso non hanno mai avuto un prezzo “ufficiale”. Una situazione dove non può essere tralasciato l'E-commerce, dove le offerte hanno un peso ancora maggiore, e dove il “caos prezzi” impera. Ma bisogna ricordare che l'E-commerce, nel settore abbigliamento, pur in crescita, pesa soltanto per il 7% del venduto complessivo, contro il 22% di libri ed elettronica. Numeri nei quali sono peraltro comprese le vendite dei soggetti che gestiscono anche negozi fisici".

Una situazione complessa, alla quale bisogna rispondere con comportamenti di grande correttezza e col diffondersi di buone pratiche, come il Decalogo “Ok il saldo è giusto” definito da Federconsumatori e Fismo Confesercenti Modena. Una serie di punti che comprendono, ad esempio, l'impegno a vendere solo merci residue della stagione in corso, la chiara esposizione del prezzo in precedenza applicato e di quello in saldo, la possibilità di prova e di restituzione della merce acquistata.