Brand Finance, il Cavallino torna sul tetto del mondo dei marchi più influenti

«Il primato della Ferrari di Maranello nella classifica dei marchi più influenti nel pianeta è un motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti i modenesi». Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, a proposito della pubblicazione della classifica di Brand Finance che pone al primo posto la casa del Cavallino tra i marchi più influenti nel mondo.

«La Ferrari - aggiunge Tomei - rappresenta l'eccellenza di un intero territorio, la massima espressione della Motor valley conosciuta in tutto il mondo. Riconoscimenti come questo sono anche uno stimolo in più per tutta la nostra comunità e impongono alle istituzioni ulteriori responsabilità, perché oggi più che mai occorre garantire un supporto straordinario alla nostra economia in un mercato sempre più competitivo».

Per fare questo, Tomei indica tra le priorità il tema della grandi infrastrutture, indispensabili per supportare la crescita, e lo snellimento della burocrazia «per liberare tutte le risorse - conclude Tomei - imprenditoriali, tecniche e sociali presenti nel nostro territorio».