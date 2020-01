Un venerdì fra le bancarelle in centro storico per la Fiera di Sant'Antonio

La Festa di S.Antonio diventata ormai una tradizione e un’usanza cittadina deriva dalla cultura e dalle origini contadine della città di Modena che la legano alla figura del santo, che, configurato come il protettore degli animali, spesso viene rappresentato accanto ad un maiale con al collo una campanella. Ed è questa la chiave della tradizione: un maiale con al collo una campanella; proprio come tutti quei maiali che, secoli e secoli fa, solevano circolare per le vie del centro di Modena dopo che l’ordine degli antoniani ottenne il permesso di allevare e prendersi cura dei maiali per le stesse strade, addossandosi l’incarico di nutrirli e prendersene cura. E questo era possibile perché ai maiali era riconosciuto un importante potere curativo, custodito proprio nel loro “grasso” che veniva utilizzato per le persone affette dal “fuoco di S. Antonio”, che come una sorta di varicella compariva in una zona del corpo arrecando una sensazione di formicolio e che tendeva poi a svilupparsi nella forma di grappoli di bollicine, rendendo tutta la pelle intorno alla zona interessata di un vivace colore rosso.

Consigliati i parcheggi scambiatori con fermate di mezzi che portano verso il centro

Chi per partecipare alla fiera di Sant'Antonio si recherà venerdì 17 gennaio nel centro di Modena, potrà scegliere di parcheggiare nei posti macchina a disposizione al Parcheggio del Centro (ex Novi Park) o in parcheggi scambiatori che consentono di lasciare l’auto e arrivare alle porte del centro con l’autobus. Al Parcheggio del Centro sono disponibili 1.700 posti coperti. Il 17 è sospeso il servizio navetta.

Tra le altre aree in cui si può lasciare la vettura ci sono il parcheggio del parco Ferrari in via Emilia Ovest (per il centro bus linee 4, 5, 9 e 762 per la stazione delle corriere); parcheggio antistante l'ex Mercato bestiame in via Canaletto (per il centro bus 7, o 11); parcheggio Darsena del Naviglio (per il centro bus 3 e 10); parcheggio Cnh in via Pico della Mirandola (per il centro bus 13 o linea 12 in via Fanti); parcheggio Palasport in via Divisione Acqui (da cui è possibile raggiungere le zone più vicine alla fiera con l’autobus della linea 8 che transita e ferma in via Divisione Acqui alla fermata davanti al centro commerciale I Portali); parcheggio del centro commerciale La Rotonda di via Morane (linea 5 che arriva in autostazione o linea 3 che arriva in largo Garibaldi o alla stazione ferroviaria); parcheggio via Gottardi, zona universitaria (bus 7 e 9, oppure la linea 2 che transita sulla via Vignolese).