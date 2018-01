Fiorano. Indetta la garaper il campo sintetico del Parco Roccavilla

La centrale unica di committenza dell’Unione Dei Comuni Del Distretto Ceramico, per conto del Comune di Fiorano Modenese, ha pubblicato l’avviso per affidare in appalto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del campo da calcio A 7 in erba sintetica presso il parco Roccavilla a Spezzano, per un importo complessivo di 121.000 euro e 120 giornate di lavoro.

Il campo da calcio versa in condizioni di forte degrado e necessita di completo rifacimento, che sarà rifatto utilizzando un manto in erba artificiale di ultima generazione. Potrà ospitare partite di calcio a 7 e calcio a 5, per questo motivo l’impianto sarà dotato di una coppia di porte di dimensioni 600x200 omologate e di una coppia di porte di dimensioni 300x200 trasportabili ed omologate. Le imprese interessate dovranno presentare le offerte etro le ore 12 del 15 gennaio 2018.