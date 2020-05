Otto associazioni adesiscono  all'accordo nazionale, rientra la protesta nel settore alimentare

Nella giornata di mercoledì sono arrivate a otto le associazioni industriali del settore alimentare che hanno sottoscritto l’accordo nazionale per l’anno 2020: Unione Italiana Food (multinazionali, come Granarolo, e pastifici), Assobirra, Ancit (tonno), Mineracqua, Assocarni (macelli, come Inalca), Assica (salumifici, come Grandi Salumifici Italiani), Una Italia (Gruppo AIA) e Anicav (conserve vegetali).

L’accordo nazionale siglato è una sorta di pre-accordo per l’anno 2020 che accompagnerà la trattativa vera e propria per il rinnovo del Contratto Nazionale. L’aumento mensile (21,43 euro in media) viene riconosciuto, con gli arretrati, dalla mensilità di dicembre 2019 e per tutte le mensilità del 2020.

A questo punto sono annullate le mobilitazioni sindacali nella maggior parte delle aziende alimentari del modenese che aderiscono o fanno riferimento ai settori interessati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oggi i rappresentanti sindacali aziendali della Flai-Cgil si riuniranno in videoconferenza per fare il punto sullo stato di applicazione dell’accordo e intensificare le mobilitazioni nelle aziende afferenti ai settori delle bibite (Coca-Cola), del lattiero-caseario (Parmareggio), degli olii e dei mangimi che ancora non hanno aderito.