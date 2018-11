FlixBus spegne tre candeline a Modena e raddoppia i passeggeri solo nell’ultimo anno

Sempre più Modenesi viaggiano sui bus verde-arancio: è quanto emerge dal bilancio reso noto da FlixBus per il suo terzo anniversario in città. Solo nell’ultimo anno, infatti, la società ha registrato un aumento delle prenotazioni pari al 100%, grazie anche al lancio di nuovi collegamenti che hanno portato a oltre 50 le destinazioni raggiungibili dalla città emiliana.

Nella classifica delle mete preferite dai Modenesi, il podio va a Napoli, Verona e Roma, in virtù soprattutto dell’alta frequenza dei collegamenti: Napoli si raggiunge fino a tre volte al giorno, Verona fino a sette volte al giorno e Roma fino a cinque volte al giorno. Completano la top five Milano e Brescia, mentre tra le destinazioni in crescita spicca l’aeroporto di Malpensa, snodo strategico per chi deve proseguire il proprio viaggio in aereo. Grazie alla recente partnership con IAS e Romano, Modena è ora collegata via FlixBus a 14 città in Calabria, tra cui Crotone, Corigliano e Rossano Calabro.

Sul fronte degli arrivi, invece, in testa vi sono i bus da Napoli e da Perugia, in aumento nell’ultimo anno. Seguono trentini, bolzanini e bergamaschi.

Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.