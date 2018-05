Trasporti low cost, FlixBus amplia i collegamenti con Modena per l’estate

Sempre più autobus verdi in partenza da Modena: FlixBus, l’operatore della mobilità che trasporta ormaimilioni di Italiani, continua a investire sulla città emiliana avviando nuovi collegamenti in vista dell’estate, con l’obiettivo di permettere ai Modenesi di raggiungere oltre 30 destinazioni italiane e facilitare al contempo l’accesso alla città ai turisti.

La Puglia più vicina a Modena: in bus fino a Gallipoli passando per Monopoli, Ostuni e Lecce - Si consolidano innanzitutto i collegamenti con la Puglia: dal 24 maggio si potranno raggiungere con facilità le spiagge del Salento grazie alle corse per Gallipoli, che si aggiungono a quelle già attive verso diverse altre destinazioni della regione: Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni e Lecce.

Da Firenze a Caserta in autobus: idee per una fuga culturale con partenza da Modena - Si amplia inoltre l’offerta delle mete artistico-culturali collegate con Modena: l’ultima novità è Caserta, una delle città più ambite dai turisti italiani e stranieri nel Mezzogiorno grazie all’imponente reggia borbonica, che si affianca a numerose altre destinazioni di richiamo quali Firenze, Siena e Perugia.

Mete a breve raggio e aeroporti: Modena sempre più connessa all’Italia e all’Europa - Anche chi deve spostarsi, per studio o per lavoro, nelle regioni vicine può sfruttare il servizio degli autobus verdi: tra le città collegate, Mantova e Verona, a un’ora e un’ora e mezza rispettivamente, Milano, Brescia e Trento. Infine, chi quest’estate partirà per le vacanze da Orio al Serio o Malpensa potrà raggiungere gli scali lombardi direttamente ai terminal senza ricorrere all’auto.

Le corse, in partenza da Via Gottardi, sono prenotabili online, via app e in agenzia, e sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete, del marketing, della comunicazione e del pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.