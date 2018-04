Employer Brand 2018, anche il gruppo Florim in cima alla lista dei desideri

Gli italiani sognano di lavorare in Automobili Lamborghini, Coca-Cola HBC Italia, Ikea e Florim. Sono queste le aziende vincitrici del Randstad Employer Brand 2018, il riconoscimento assegnato sulla base della più completa e rappresentativa ricerca globale dedicata all'employer branding da Randstad, secondo player al mondo nei servizi per le risorse umane, oggi a Milano, Palazzo Mezzanotte, in occasione del Randstad Award.

Commissionato da Randstad all'istituto di ricerca Kantar TNS e condotto su oltre 175.000 persone in 30 Paesi in modo indipendente (nessuna azienda si può iscrivere volontariamente per partecipare) con un’analisi approfondita su più di 5.700 aziende a livello globale, lo studio del Randstad Employer Brand ha misurato il livello di attrattività percepita delle aziende italiane da parte dei possibili dipendenti. In Italia sono state intervistate circa 5.800 persone di età compresa tra 18 e 65 anni, un campione rappresentativo di occupati, studenti e non occupati, a cui è stato chiesto quali sono i fattori che rendono un’azienda attrattiva tra 150 aziende con oltre 1000 dipendenti con sede in Italia.

“Le persone sempre di più scelgono un datore di lavoro con una cultura aziendale allineata ai propri valori – afferma Marco Ceresa, Amministratore Delegato di Randstad Italia -. In questo contesto, per attirare e trattenere i migliori talenti diventa sempre più cruciale il ruolo dell’employer branding: le aziende con un’immagine positiva attirano il doppio delle candidature. Molte aziende basano ancora la propria strategia su fattori che non destano l’interesse dei potenziali dipendenti: per presentarsi al meglio, è necessario puntare con decisione sui fattori più importanti per i lavoratori, come l'equilibrio fra vita professionale e vita privata, l'atmosfera piacevole del luogo di lavoro, stipendi e benefit di valore. I vincitori del Randstad Employer Brand 2018 sono esempi di particolare successo di employer branding”.

“Un prestigioso riconoscimento e un bellissimo traguardo che conferma la validità di una strategia, iniziata nel pieno della crisi economica mondiale, fondata su grandi investimenti sia nel core business che nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa - commenta Claudio Lucchese, Presidente Florim - Passione, innovazione, impegno costante al miglioramento sono le linee strategiche che descrivono il nostro modo di fare impresa e guidano le persone Florim nel raggiungere obiettivi comuni. Siamo un’azienda grande e strutturata ma cerchiamo di rendere semplici i rapporti interni e la comunicazione a tutti i livelli. Negli ultimi anni abbiamo impostato una politica di recruiting fortemente orientata ai giovani ed avviato diverse edizioni di un master di formazione interno dedicato a neolaureati e neodiplomati. Grazie ad un progetto unico di collaborazione con l’ospedale locale, i nostri dipendenti possono beneficiare di tariffe agevolate e tempi di attesa ridotti. Organizziamo incontri specifici per la salute e il benessere dei dipendenti e centri estivi gratuiti per i figli dei collaboratori. Questi sono solo alcuni degli ultimi progetti attivati dal gruppo in ambito di welfare aziendale e work-life balance”.