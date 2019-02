Aeroporto di Pavullo, arriva un importante investimento da un milione

Anche Modena e il suo territorio da oggi hanno un aeroporto piu' forte. È arrivato infatti un contributo di un milione di euro targato Enac per il potenziamento delle infrastrutture ricettive dello scalo civile statale "Giulio Paolucci", di Pavullo. Il milione di Enac, proprietario dello scalo, si aggiunge ai 700.000 euro gia' stanziati a marzo 2018: tutto servira' alla riqualificazione della pista di volo e dei piazzali di sosta degli aerei.

Entrambi i finanziamenti rientrano nel programma di rilancio dell'area aeroportuale in vista, soprattutto, del campionato del mondo di volo a vela classe 13,5 metri, che si terra' all'aeroporto modenese dall'1 al 14 settembre. In particolare, grazie ai fondi in ballo verranno realizzate una sala multifunzionale e una struttura per l'accoglienza dei team organizzatori e dello staff tecnico della manifestazione sportiva.

Ne parlano a Confindustria, tra gli altri, il presidente dell'Aero Club Pavullo Roberto Gianaroli, il dg di Enac Alessio Quaranta, l'assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, che apprezza il nuovo tassello aeroportuale conquistato nell'ambito della strategia regionale sui vari scali, la presidente dell'unione del Frignano Daniela Contri. Sorride commentando l'accordo anche il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco, che evidenzia: "Enac ha stanziato e trovato dal suo bilancio un milione di euro per questo bellissimo evento, questa gara mondiale di alianti sia su standard classici sia a motore elettrico. Un evento che rendera' orgogliosi i pavullesi e i modenesi".

(DIRE)