Consegne a domicilio, Foodracers attiva il servizio anche a Vignola

Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a pranzo e cena, arriva domani a Vignola. Foodracers è una startup trevigiana, la prima 100% italiana di food delivery, già attiva in 54 città e dopo Sassuolo, Carpi e Formigine/Maranello, ha scelto di puntare anche sul bacino di utenza dell’area di vignola, quarta zona del modenese coperta.

L'apertura nel vignolese era prevista più avanti nel tempo, ma si è scelto di anticipare i tempi per supportare la richiesta dei ristoratori in questo periodo di quarantena per Coronavirus, dove soltanto il domicilio è consentito. Sono 3 i ristoranti attivi da domani, mercoledì 25 marzo 2020, mentre giovedì ne apriranno altri 2, in attesa poi di implementare il servizio a regime una volta terminata l'emergenza sanitaria.

Si potrà ordinare tramite l'App scaricabile su smartphone o tablet e il sito web www.foodracers.com. Un supporto, dunque, sia alle attività di ristorazione che possono mantenere una parte di attività, sia ai cittadini che rispettano le ordinanze restando a casa. Il tutto, ovviamente, garantendo il rispetto dei protocolli di sicurezza e le dotazioni per chi effettua le consegne e per l'utente finale.

Ecco l’elenco dei primi 3 locali convenzionati da domani: Osteria della Vecchia Piazza (primi, piadine, tigelle, pizza), Melody (pizza), Crema e Cioccolato (gelato). Questi invece quelli attivi da giovedì: Pizza Time (pizza), Diablosteria (enoteca con cucina). Nelle grandi metropoli, come Milano o Roma, i servizi di "delivery on demand" (di consegna a domicilio) sono sempre più diffusi.