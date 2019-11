Maserati, svelato l'Innovation Lab di via Emilia Ovest - LE FOTO

"In via del tutto eccezionale" Maserati apre le porte a Modena del suo innovation lab, solitamente off limit. Lo segnala la casa del Tridente con riferimento al centro di ingegneria del brand inaugurato nel settembre 2015 in via Emilia Ovest: adesso, si condivide pubblicamente "il suo ruolo fondamentale di cuore pulsante della ricerca tecnologica, dello sviluppo e della progettazione del marchio", dice l'azienda.

Nel merito della struttura, i processi digitali a supporto dello sviluppo del prodotto si concretizzano in tre grandi aree: il Simulatore Statico, il nuovo Simulatore Dinamico di ultima generazione DiM (Driver-in-Motion) e i laboratori per lo sviluppo della "User eXperience".

Il polo di Sviluppo prodotto, in sostanza la direzione tecnica, si avvale del lavoro di più di 1.500 tecnici suddivisi nelle sedi modenesi in via Emilia ovest, in viale Ciro Menotti, via delle Nazioni, nella sede di Grugliasco e di Balocco.

In particolare nella sede di via Emilia ovest, che si estende per una superficie totale di 33.744 metri quadrati (dei quali 14.000 coperti e 19.744 scoperti), svolgono le loro attività più di 1.100 persone, in gran maggioranza ingegneri, provenienti da 17 Paesi diversi.

"L'ambiente, molto giovane e dinamico, vede un'età media- continua Maserati nella sua nota- di circa 37 anni: quasi la metà dei dipendenti sono under 35 e il 20% addirittura under 30. L'organizzazione è cresciuta notevolmente negli ultimi anni attraendo i migliori talenti provenienti dalle principali università italiane, con le quali Maserati collabora attivamente".

