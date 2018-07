Nuovo presidente per Tetra Pak Italia, è l'ingegnere Francesco Fella

Francesco Faella è il nuovo Presidente di Tetra Pak Italia, al posto di Giulio Mengoli, che assume il ruolo globale di Vice Presidente nell’area Ricerca e Sviluppo. Francesco Faella, ingegnere elettrico, ha maturato una ventennale esperienza manageriale internazionale, sia esternamente, che all’interno del Gruppo, ricoprendo, come ultimo incarico, il ruolo di Amministratore Delegato per Tetra Pak Sud-Est Europa.

“Sono onorato di essere stato indicato alla guida di Tetra Pak Italia – afferma Francesco Faella – Proteggere la bontà è la nostra promessa quotidiana, che si fonda sul principio della Sostenibilità, mettendo al centro le persone e la salvaguardia dell’ambiente. Ora la mia priorità è conoscere e ascoltare i nostri clienti per mettere a frutto il valore aggiunto che la nostra azienda può offrire allo sviluppo del loro business e valorizzare l’eccellenza del made in Italy in Italia e nel mondo”.

Tetra Pak, che vanta a Modena la sede del settore Ricerca e Sviluppo, è l’azienda leader nel mondo per le soluzioni di trattamento e confezionamento degli alimenti. "Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e fornitori, siamo in grado di offrire prodotti sicuri, innovativi e in sintonia con l’ambiente, che ogni giorno soddisfano le esigenze di centinaia di milioni di persone in oltre 170 paesi in tutto il mondo. Con oltre 23.000 dipendenti (1.200 in Italia), crediamo in una leadership di settore responsabile e in un approccio sostenibile al business".