Francesco Renga a La Rotonda con il suo ultimo album “L’altra metà”

In occasione del suo nuovo progetto discografico “L’altra metà”, Francesco Renga ha scelto il Centro commerciale La Rotonda come una delle tappe del suo tour instore che lo farà viaggiare in tutta Italia. Mercoledì 8 maggio alle ore 18, infatti, l’artista sarà a La Rotonda per incontrare i fan e firmare le copie dell’album.

“L’altra metà” è l’ottavo album in studio di Renga, che contiene, tra gli altri, anche il successo presentato al 69° Festival di Sanremo “Aspetto che torni” e il singolo “L’odore del caffè”.

Uscito lo scorso venerdì 19 aprile, l’album è stato accolto positivamente dal pubblico: dodici brani scritti in collaborazione con altri giovani autori ma che conservano lo stile diretto ed intenso che contraddistingue Francesco Renga.

Ancora una volta il centro commerciale La Rotonda si conferma come punto di riferimento per gli eventi dedicati ai modenesi e a tutta la provincia di Modena, ospitando fra pochi giorni una fra le più grandi voci della musica italiana.

Appuntamento imperdibile mercoledì 8 maggio alle ore 18: ricordiamo che per accedere al palco e incontrare Francesco Renga sarà necessario possedere una copia del cd “L’altra metà”, acquistabile anche presso l’Ipermercato Conad de La Rotonda.

