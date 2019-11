Fusione tra due marchi della moda carpigiana, Liu Jo incorpora Blumarine

Novità molto significativa per il polo della moda carpigiana. Liu Jo, dopo voci che si rincorrevano da mesi, ha infatti formalizzato l'acquisto di Blumarine, storico brand fondato oltre 40 anni fa da Anna Molinari. Una fusione della quale al momento non sono noti altri dettagli, ma che consolida le due aziende e punta a rilanciare due marchi molto noti nel panorama della moda nazionale.

Una notizia che è stata accolta con favore anche dal sindacato dei lavoratori tessili Femca Cisl Emilia Centrale: "Questa operazione realizza un gruppo dalle enormi potenzialità, teoricamente in grado di sostenere lo sviluppo di tutto il distretto carpigiano della moda – commenta il sindacalista Cisl Roberto Giardiello - In attesa di conoscere il piano industriale, pensiamo ci siano le premesse per il rilancio di Blumarine, un’azienda che ha contribuito alla gloriosa storia del fashion, non solo a Carpi".

Giardiello paragona l’acquisizione di Blumarine da parte di Liu Jo a quella dei mesi scorsi del fondo Hig Europe, che ha comprato Cadica, Tessilgraf e Bernini, avviando di fatto la costituzione di uno dei principali provider mondiali di etichette e accessori per il mondo della moda.

L'imprenditore Marco Marchi, patron di Liu Jo, si dimostra quindi molto attivo, dal momento che la notizia della fusione con Blumarine arriva a poche ore da un'altra operazione significativa: l'ingresso nella compagine societaria della catena Coin.