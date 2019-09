Garofalo Health Care rileva tramite Hesperia il poliambulatorio Aesculapio di San Felice

Garofalo Health Care S.p.A. ha portato a termine il closing per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Aesculapio S.r.l., poliambulatorio con sede in San Felice sul Panaro, accreditato con la Regione Emilia-Romagna. L’acquisizione è avvenuta a seguito dell’aggiudicazione da parte della controllata Hesperia Hospital S.p.A. del bando di gara pubblico promosso da Ospedale di Sassuolo S.p.A. ed avente a oggetto la cessione del 100% di Aesculapio S.r.l..

Aesculapio S.r.l., il più grande centro poliambulatoriale dell’area nord della provincia di Modena anche caratterizzato come presidio sanitario territoriale, opera sia in regime di accreditamento con la Regione Emilia-Romagna sia in regime privato erogando prestazioni nelle principali branche di attività di specialistica ambulatoriale, tra le quali: radiologia, urologia, senologia, pediatria, pneumologia, ginecologia, ortopedia, oculistica, gastroenterologia, endocrinologia, ecografia, dietetica, dermatologia, risonanza magnetica, chirurgia, angiologia, cardiologia, diagnostica di laboratorio. Nel 2018, il poliambulatorio ha erogato ca. 45.000 prestazioni in regime di accreditamento e ca. 8.000 prestazioni in regime privato.

Il prezzo dell’acquisizione è pari a 2,35 milioni e sarà corrisposto da Hesperia Hospital mediante l’utilizzo di proprie risorse disponibili.

Al 31 dicembre 2018 Aesculapio S.r.l. ha registrato ricavi per 2,3 milioni, un EBITDA di circa 0,3 milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva per ca. Euro 0,4 milioni, ovvero con un surplus di cassa rispetto al debito finanziario.

Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato di GHC, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta perché con il closing di oggi, che segue quello relativo al 100% del Centro Medico Università Castrense annunciato lo scorso 17 settembre, abbiamo perfezionato tutte le operazioni annunciate negli scorsi mesi. Aesculapio offre servizi medici e di diagnostica di ottimo livello e siamo consapevoli che in sinergia con l’Hesperia Hospital di Modena potrà concretizzare un eccellente piano di sviluppo in sintonia con il fabbisogno assistenziale del territorio”.