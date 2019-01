Anche la gelateria Joia di Formigine nella Guida Gelaterie d'Italia 2019

La Guida Gelaterie d'Italia 2019 del Gambero Rosso, come ogni anno decreta quali siano le migliori gelaterie del Bel Paese, e quest'anno tra i premiati c'è la Gelateria Joia di Formigine insieme alla gelateria di Modena Bloom.

Joia si è distinta per la scelta degli ingredienti Made in Italy, attraverso lo studio e la conoscenza delle materie prime, come per esempio l'uso di uova allevate nei campi all'aperto e la ricerca. Joia riaprirà le porte della gelateria il 2 di febbraio e avrà una nuova politica green, convertirà tutto con biodegradabile e computabile, dalle coppette ai bicchieri, cucchiai e cannucce.

Tutto certificato per lo smaltimento tramite rifiuto organico per dare un contributo decisivo all'ambiente, improntando la propria attività sui valori della sostenibilità.