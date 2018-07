Giacobazzi scende in campo con Modena FC, sarà  main sponsor per le prossime tre stagioni

Giacobazzi sarà main sponsor del Modena FC 2018 per il prossimo campionato di Serie D e per le successive 2 stagioni. Il logo dell’azienda vinicola comparirà sulla maglia della squadra per le prossime tre stagioni.

A dare l’annuncio della nuova partnership è Giovanni Giacobazzi, Presidente dell’azienda vinicola Giacobazzi: “Siamo lieti di annunciare l’accordo di sponsorizzazione del MODENA FC 2018. Da subito ci siamo resi disponibili a dare il nostro contributo a sostenere questo nuovo corso nel quale abbiamo creduto ancora prima dell’assegnazione del mandato.

"Così come tutti i Modenesi nutriamo grande entusiasmo per questa rinascita del calcio modenese e non vediamo l’ora che questa nuova avventura cominci - aggiunge Alberto Giacobazzi, insieme a Giovanni alla guida dell’azienda di famiglia - viviamo questi colori come una seconda pelle, c’è grande fiducia nella capacità e nella determinazione della nuova Società e siamo certi che questa stagione sarà quella del rilancio del team Modenese."