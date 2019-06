Agricoltura e ambiente, alla fattoria didattica Accanto riprendono le Giornate dell'Economia Solidale

È possibile un'economia ecologica e sostenibile? Esistono pratiche concrete per progettare comunità resilienti? Come può l’agricoltura tornare a occuparsi della salute dell’ambiente naturale? Se ne parla, con patrocinio del Quartiere 2, alle “Giornate dell’economia solidale 2019. Risposte creative per coltivare comunità sostenibili”, che ritornano da giovedì 20 giugno alle 18, a ingresso libero per tutti, alla Fattoria Didattica Accanto di strada Albareto 396 a Modena.

Giovedì, il primo degli appuntamenti, che proseguono anche il 4 e il 18 luglio, l’appuntamento è sulla raccolta dei legumi. Si parla di semina influenzata dalle fasi lunari, benessere del terreno, raccolta ed essicazione, tecniche di rinvenimento e cottura. Alle 20 è in programma una cena con le proteine dell’orto. Alcune cooperative, tra le quali Africoop e Chico Mendes, saranno presenti con filmati sulla produzione Equo&Solidale e si farà degustazione di ananas del Camerun, zucchero dal Malawi, frutta secca dell’Amazzonia.

L'ingresso è libero, buffet a 10 euro, posti limitati, occorre prenotarsi al tel. 338 9939954

Quello che gli organizzatori (Res Rete economia solidale, Arcoiris, Aiab Emilia Romagna, Africop, Coop Chico Mendes e Fattoria Accanto con patrocinio del Quartiere 2 del Comune di Modena) spiegano di voler intraprendere è un percorso che, da una fase analitica iniziale, entri sempre più nel merito di pratiche concrete, volgendo alla sensibilizzazione di una comunità stretta accanto alla campagna, capace di scelte consapevoli per la salvaguardia ambientale, per diventare cittadini informati, educati e contagiati dalla passione di prendersi cura della terra e del pianeta a cominciare dalla produzione agricola.

Giovedì 4 luglio si parla di “Semina di cereali col metodo Bonfils. Pochissima semente su sodo in mezzo al trifoglio. Molta attesa ma mietitura abbondante.”

Giovedì 13 luglio di “Irroriamo l’orto coi macerati. Lotta a parassiti e funghi con prodotti che l’orto stesso ci fornisce: preparazione di macerati e decotti”.

Informazioni a Fattoria Accanto fattoria.accanto@gmail.com - tel. 338 9939954.