Gusti.A.Mo porta il buono di Modena anche a Stoccolma

In un viaggio che vuole portare il gusto Italiano nelle capitali Europee, arriva a Stoccolma la manifestazione organizzata da Piacere Modena.

Piacere Modena è il progetto di valorizzazione del territorio, della tradizione e della storia delle eccellenze enogastronomiche modenesi, veicolato dal grande valore dei prodotti agroalimentari DOP e IGP che hanno tantissime cose da raccontare, dalla produzione alla tavola.

Un evento unico dedicato ai sapori del territorio di Modena, è questo il tema di Gusti.A.Mo: dal cuore dell’Italia un omaggio alle sue eccellenze attraverso la conoscenza e la degustazione di prodotti tipici modenesi con la presenza di tutti i consorzi che li rappresentano sul territorio provinciale.

Gusti.A.Mo è ormai un appuntamento fisso della città di Modena, il weekend del gusto è giunto quest’anno alla sua quarta edizione e per la prima volta varca i confini nazionali per incontrare i gusti e gli interessi dei paesi scandinavi.

Il 20 novembre 2019 Piacere Modena arriverà infatti a Stoccolma con Gusti.A.Mo – Tutto il Bello e il buono di Modena, proprio in occasione della settimana della cucina italiana nel mondo per celebrare Modena e tutte le sue eccellenze. L'evento è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Ambasciata d'Italia a Stoccolma e dalla Camera di Commercio di Modena.

Il racconto di Modena, della sua storia, tradizione ed enogastronomia, sarà pertanto il filo conduttore di Gusti.A.Mo a Stoccolma: un’importante opportunità di approfondimento e condivisione culturale incentrata sulle eccellenze modenesi e sul loro imprescindibile legame con il territorio. Un territorio ricco non solo di un significativo patrimonio artistico-culturale, ma anche ricco di piccole, medie e grandi aziende che costituiscono una filiera produttiva tra le più importanti nel comparto agroalimentare. Non a caso la provincia di Modena vanta il maggior numero di prodotti a Denominazione d’Origine d’Italia.

La prossima edizione di Gusti.A.Mo si terrà dal 9 all’11 ottobre 2020 e Piacere Modena vi invita a Modena per andare alla scoperta del territorio, delle tradizioni e delle eccellenze che questa città ha da offrire. Durante il weekend del gusto sarà possibile degustare i prodotti DOP e IGP e vedere come nascono visitando proprio le aziende di produzione e conoscendo i produttori, persone che hanno un forte legame con il territorio e una grande passione per il loro lavoro.

Fanno parte del progetto: Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano DOP, il Consorzio del Prosciutto di Modena DOP, il Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena DOP, il Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi DOP, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena IGP, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, il Consorzio Ciliegia di Vignola IGP, il Consorzio Produttori Amarene Brusche di Modena, Modena a Tavola Consorzio di Ristoranti, Modenatur Incoming Tour operator & DMC e Tradizione e Sapori di Modena.