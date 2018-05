Imprese, Gulliver ottiene tre stellette nel rating di legalità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella sua adunanza del giorno 18 aprile 2018, ha esaminato la domanda per il conferimento del Rating di legalità presentata da Gulliver e ha deliberato di attribuire alla Cooperativa Sociale di Modena il massimo della valutazione possibile, pari a tre stellette. Il Rating di legalità è uno strumento di valutazione sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, per riconoscere premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.

L’obiettivo del Rating di legalità, introdotto a livello nazionale nel 2012, è promuovere principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento, misurato in stellette, che indica il rispetto della legalità e del grado di attenzione nella gestione corretta e trasparente della propria attività. Possono presentare domanda le imprese interessate operanti in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro, nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta, e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il Rating viene attribuito da un minimo di una stelletta (dichiarazioni dei requisiti di base) a un massimo di tre stellette (ulteriori requisiti relativi a Protocollo di legalità, sistemi di tracciabilità, adesione a codici etici, ecc.), sulla base delle dichiarazioni delle aziende, che vengono verificate tramite controlli incrociati con i dati delle pubbliche amministrazioni. Il Rating di legalità ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta. L’Autorità mantiene aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui il Rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

"Siamo molto soddisfatti e orgogliosi per questo riconoscimento perché mette in evidenza il nostro impegno per il rispetto dei principi della legalità, del controllo e della trasparenza", commenta il Presidente di Gulliver Massimo Ascari.

