L'azienda modenese Hpe Coxa vince il “Premio Innovazione Smau 2018” come Industria 4.0

L’azienda modenese specializzata in engineering per il settore dell’automotive, motorsport e automation solution è stata premiata per la categoria “Industria 4.0” nel corso della manifestazione “Research to Business-Smau Bologna”, che si è svolta il 7 e 8 giugno presso il quartiere fieristico del capoluogo emiliano: "Per essersi distinta tra le imprese e le Pubbliche amministrazioni del territorio che hanno innovato il proprio business con successo”. Con questa motivazione Hpe Coxa ha ricevuto il prestigioso “Premio Innovazione Smau-R2B”.

Una due giorni dedicata all’innovazione e alla ricerca industriale che ha riunito, con momenti di networking, incontri e workshop, aziende leader di settore, Centri di ricerca e operatori del digital con l’obiettivo di accelerare il processo di trasformazione digitale delle imprese del territorio attraverso il modello dell’ “Open Innovation”.“Siamo molto soddisfatti di avere ricevuto questo riconoscimento” ha dichiarato Andrea Bozzoli amministratore delegato di Hpe Coxa durante la cerimonia di consegna.

“Da sempre - ha sottolineato Bozzoli - i nostri fattori di forza sono gli ingenti investimenti sulle nuove tecnologie e l’impegno costante e mirato sul capitale umano. Collaboriamo infatti con Università e Politecnici per attirare giovani esperti in nuove tecnologie, da affiancare all’esperienza altamente profilata dei nostri ingegneri senior”. Negli ultimi anni infatti il Gruppo Hpe Coxa ha realizzato investimenti in innovazione e tecnologia per circa 20 milioni di euro: un impegno importante che garantisce ai propri clienti strategici un’offerta di servizi integrati che vanno dalla progettazione, alla realizzazione di prototipi, fino alla sperimentazione. La maggior parte delle macchine dei laboratori del Gruppo, inoltre, sono connesse, in linea con i paradigmi della digital manufacturing e dell’Industry 4.0 che integrano e ottimizzano i processi tradizionali.

Chi è Hpe Coxa

Il Gruppo Hpe Coxa è specializzato in engineering per i settori automotive premium, motorsport e automation solution. Il Gruppo, fondato da Piero Ferrari e amministrato da Andrea Bozzoli, collabora con i players di riferimento di questi settori a livello sia locale che mondiale. Più di due terzi dei suoi 250 dipendenti sono ingegneri e realizza un fatturato annuo di 30 milioni di euro. Nel corso degli anni il gruppo ha investito 20 milioni di euro in nuove tecnologie per garantire lo sviluppo di prodotti innovativi ad altissime prestazioni.