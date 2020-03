Progetto "Opencorona", un'azienda di Carpi nel team per sviluppare il vaccino rapido

La Commissione Europea ha approvato il progetto "Opencorona" per lo sviluppo di un vaccino per combattere il Covid-19: Rapid vaccine development through Open novel Corona Virus Vaccine Platform. Il finanziamento europeo complessivo sarà di tre milioni di euro, tra le aziende che parteciperanno al progetto anche IGEA, azienda di Carpi (Mo), leader nello sviluppo di tecnologie biofisiche da impiegare nel settore medico.

IGEA realizzerà il progetto assieme ad altri partners: le aziende svedesi Adlego e Cobra Biologics, la Justus Liebig University di Giessen (Germania), il Karolinska University Hospital (Svezia) e gli enti statali svedesi Karolinska Institutet e Folhhälsomyndigheten.

Questi partner, con cui IGEA collabora da molti anni, rappresentano l’eccellenza nello sviluppo di vaccini a base di DNA. In particolare, il progetto prevede di realizzare una vaccinazione a DNA che verrà somministrata tramite elettroporazione, una tecnica per aprire dei pori della membrana cellulare per introdurre nelle cellule il DNA o altre sostanze chimiche. Tutta l'attività di ricerca sarà coordinata dal Karolinska Institutet di Stoccolma e vedrà la partecipazione di IGEA come partner industriale.

Nel progetto "Opencorona", IGEA sarà responsabile della tecnologia di elettroporazione impiegata per il trasferimento di una parte del genoma del virus all’interno delle cellule al fine di fare esprimere una proteina virale capace di attivare una forte risposta immune contro il Covid-19.

IGEA ha sviluppato la tecnica di elettroporazione per l’inserimento di DNA nelle cellule da oltre 20 anni, i dispositivi sono attualmente certificati per l’uso nell’uomo.