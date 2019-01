Imprendocoop. Incontro incontro su come costituire una cooperativa

Riprendono mercoledì 16 gennaio gli incontri formativi per i partecipanti a Imprendocoop, il progetto di Confcooperative Modena che favorisce l'occupazione e l'imprenditorialità. Domani alle 17 a palazzo Europa il fiscalista Francesco Artioli e la ricercatrice Francesca Corrado spiegano come si costituisce e gestisce una cooerativa.

Sono dodici i progetti d'impresa , ai servizi alle persone ai viaggi, dalla logistica alla cultura e spettacolo , che hanno chiesto di partecipare alla quinta edizione di Imprendocoop. Gli aspiranti imprenditori hanno la possibilità di usufruire di un percorso formativo di alto livello, assistenza, consulenza e servizi gratuiti. Al termine avverrà la selezione di tre progetti d'impresa che saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. L'erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione di un'impresa in forma cooperativa aderente a Confcooperative Modena.

Ricordiamo che Imprendocoop, realizzato in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe, è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up (la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l'innovazione e lo sviluppo di imprese). Inoltre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Università di Modena e Reggio e dalla Camera di commercio di Modena.