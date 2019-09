Imprendocoop, la sesta edizione del progetto per l’occupazione

Quasi 300 partecipanti, e circa un centinaio di idee d’impresa (in maggioranza presentate da donne), 27 progetti premiati, 21 cooperative costituite.

Sono questi i numeri delle prime cinque edizioni di Imprendocoop, il progetto per favorire l'occupazione e l'imprenditorialità ideato da Confcooperative Modena e che ora riparte con la sesta edizione. Chi desidera creare cooperative in settori innovativi può usufruire di un percorso formativo di alto livello, premi in denaro, assistenza, consulenza e servizi gratuiti per un anno.

Anche la sesta edizione di Imprendocoop è sviluppata in collaborazione con la Fondazione Democenter-Sipe di Modena, l'ente che si occupa di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e formazione a favore delle imprese.

“La nuova edizione del concorso si sviluppa tra l'autunno 2019 e la primavera 2020 – spiega il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini - È prevista la selezione finale di tre progetti che saranno premiati con 3 mila, 2 mila e 1.500 euro. Il quarto, quinto e sesto progetto classificato riceveranno da Emil Banca un finanziamento agevolato per l'avvio d'impresa. I progetti vincenti potranno avere, inoltre, uno spazio co-working per sei mesi, servizi amministrativi, fiscali ed elaborazione servizi del personale gratuiti per tutto il 2020, accesso ai servizi di Confcooperative Modena e conto corrente Emil Banca a canone zero per dodici mesi”.

L'erogazione dei premi e servizi è vincolata alla costituzione entro il 15 luglio 2020 di una cooperativa o un’impresa sociale (anche non cooperativa) aderente a Confcooperative Modena.

La raccolta delle candidature avviene on line sul sito del progetto e deve avvenire entro il 31 ottobre. A novembre gli aspiranti imprenditori selezionati cominceranno il percorso formativo costituito da nove incontri tra laboratori e seminari, per apprendere le competenze necessarie a concretizzare un'idea e creare un'impresa.

“Durante questo periodo, che finirà a febbraio, i partecipanti a Imprendocoop saranno sempre affiancati da mentor, tutor, esperti e dirigenti di cooperative che li aiuteranno nella realizzazione del proprio business plan– aggiunge il direttore di Confcooperative Modena Cristian Golinelli - Entro marzo 2020 i progetti d'impresa saranno valutati da un comitato tecnico scientifico. Dopo la premiazione, manager e imprenditori cooperativi trasferiranno agli aspiranti cooperatori parte del loro know how e accelereranno l’ingresso delle neo cooperative nel mercato.”

Dalle precedenti edizioni sono tre le idee d'impresa premiate. Una cooperativa di comunità; insegnamento delle discipline artistiche, in particolare a persone con disagio psico-sociale; formazione e sicurezza sul lavoro nello spettacolo.

La cooperativa di comunità Savignano sul Panaro 2030 si è costituita con lo scopo sociale di dare risposte ai bisogni espressi dai cittadini, nel rispetto del territorio. La cooperativa Uranus ha già messo in scena uno spettacolo, con protagonisti gli allievi del corso di musical teenager, sul disagio giovanile e i rapporti talvolta difficili con i genitori. Infine la cooperativa Prima del Palco ha ideato il primo corso in Italia per formare i rigger, i tecnici specializzati negli appendimenti e lavorazioni in quota, fondamentali nell’allestimento di palchi, impianti e scenografie dei concerti ed eventi live; il corso partirà in dicembre, si terrà a Modena e sarà finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Modena, Emil Banca e Coop Up, la rete di Confcooperative nazionale per le idee, l'innovazione e lo sviluppo di imprese. Inoltre è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, Università di Modena e Reggio, Camera di commercio di Modena e Laboratorio Aperto di Modena (Fondazione Giacomo Brodolini).