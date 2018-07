Energica Motor Company, nuovo reparto corse per la MotoE

Energica Motor Company, il costruttore modenese di moto elettriche ad elevate prestazioni, ha terminato oggi i lavori volti alla costruzione di un nuovo dipartimento dedicato interamente al progetto MotoE™. La Società, scelta da Dorna come costruttore unico per la prossima FIM Enel MotoE™ World Cup, ha investito fin da subito in questa attività ed ha realizzato un polo produttivo ex novo destinato allo sviluppo e alla costruzione delle Ego Corsa coinvolte nella competizione 2019.

Il nuovo dipartimento racing di circa 160 mq è sito all’interno dell’area produttiva Energica e gestirà anche progetti speciali e fuori serie. L’area è stata sviluppata in collaborazione con le aziende Sonic e BikeLift, sponsor ufficiali Energica, società specializzate nel workshop equipment.

"Il nuovo dipartimento rientra nel percorso di grande evoluzione che sta intraprendendo Energica sia sotto il profilo commerciale che industriale”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company S.p.A., “la nuova area svilupperà e produrrà le Ego Corsa coinvolte nel prossimo FIM Enel MotoE™ World Cup, si occuperà di progetti speciali ed avrà nr. 5 postazioni lavorative. Attualmente abbiamo 5 figure professionali altamente specializzate dedite a MotoE™, ma siamo alla ricerca di nuovi profili, tra gli altri, per poter completare l’organigramma del nuovo reparto.”