Supermercati, rinasce il punto vendita Sigma in zona Musicisti

Inaugurato a Modena il nuovo punto vendita Sigma situato in Via San Giovanni Bosco 53. Il negozio rappresenta il tredicesimo punto vendita Sigma della provincia di Modena: già attivo da diversi anni in quella stessa sede, il negozio ha subito cambi di gestione, fino a ripartire in questi giorni con il noto marchio della grande distribuzione.

Il punto vendita è un supermercato di 520 mq2 che fa capo a Realco, società cooperativa operante da oltre 50 anni nel settore della grande distribuzione organizzata presente con insegne Sigma, Ecu e D’Italy, e conta un’offerta di circa 6.500 referenze alimentari e non, contraddistinte dalla qualità e dalla convenienza garantite da sempre da Sigma.

Al suo interno sono presenti tutte le principali aree merceologiche dedicate al food: ortofrutta, pane con produzione interna, surgelati, latticini e salumi, macelleria a libero servizio, reparto pescheria, gastronomia di produzione propria a servizio, una vasta offerta di prodotti del territorio e tanti prodotti esclusivi a marca privata Sigma.

L’inaugurazione, avvenuta alla presenza dello staff e della direzione di Realco, ha previsto per tutti i clienti in omaggio un utile omaggio per fare la spesa ed un fresco aperitivo di benvenuto. Il punto vendita vedrà impiegate 15 persone, di cui 14 donne, a salvaguardia del personale esistente dalla precedente gestione.