Inaugurato Atelier as design, laboratorio stilistico e sartoriale di Sassuolo

Si è svolta ieri, domenica 27 gennaio, alla presenza degli assessori Lombardi, Schenetti e Del Neso, l'inaugurazione dell'Atelier As design: piccolo laboratorio sartoriale e stilistico nel centro di Sassuolo in viale della pace 22. L'Atelier è frutto dello studio, della passione e della professionalità di Annalisa Scavullo, giovane stilista e couturier.

L'Atelier si propone di essere un angolo di creazioni artigianali, realizzate con cura e attenzione per i particolari, ponendo l'accento sullo studio e la ricerca delle tendenze di stagione e i tessuti più innovativi, grazie alla continua frequenza alle fiere del settore.

“Un laboratorio sartoriale e stilistico che – afferma la titolare Annalisa Scavullo - oltre ad effettuare modifiche su capi di vario genere, crea abiti su misura, passando per tutte le fasi della progettazione. Lo studio della persona e dei materiali, la creazione del bozzetto, per arrivare alla creazione del capo finito. Sono nata e vivo a Sassuolo ed ho deciso di aprire questo nuovo atelier nella mia città dopo aver studiato e ottenuto il diploma in stilista di moda presso Creative Lab , licenziatario della sede di Modena dell'Istituto Borgo”.

L'Atelier progetta inoltre una linea di abiti da evento, eleganti e originali per momenti importanti. Crea inoltre collaborazioni e consulenza con aziende del settore, per le quali progetta collezioni moda complete. Un piccolo angolo artigianale quindi che si muove a 360gradi all'interno del settore moda.