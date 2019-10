Moda e solidarietà, Sindashi apre uno showroom nel centro di Modena

Sabato 19 ottobre a Modena si terrà l’inaugurazione del primo showroom in Italia della marca di abbigliamento femminile messicano “Sindashi”.

L’iniziativa promuoverà i capi dipinti e ricamati a mano da artista e donne messicane delle comunità local di San Miguel de Allende, dando spazio al loro straordinario talento e sostenendo il lavoro giusto ed equo. Un progetto derivato dalla collaborazione tra l’organizzazione “Mi Tierra” e l’impresa di abbigliamento artigianale “Sindashi” con sede a San Miguel de Allende, nello stato del Guanajuato.

Sindashi - che in lingua Otomi, significa “tela bianca” - è un progetto a metà fra impresa di moda e sviluppo sociale, basato sull'operosità delle comunità locali ,essicane. "Le donne con il loro eccezionale talento nel ricamo e gli artisti, molti dei quali provengono dalla strada, dove fare graffiti era l’unica possibilità che avevano per esprimersi. Questi ragazzi, con l’opportunità di un lavoro dignitoso e gratificante, non vedono più l’emigrazione come loro unica ancora di salvezza".

L’inaugurazione - a partire dalle ore 16 in Via Balugola 22 - inizierà con un cocktail di benvenuto, continuando con il taglio del nastro al quale parteciperà la Console di Documentazione, Protezione e Affari Giuridici del Consolato del Messico a Milano, Georgina Rosaura Marina Robles, e terminerà con un’esibizione musicale di Estefania Nanni e la visita allo showroom. Ingresso libero.