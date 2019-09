Apre a Carpi “Punto D”, il concept store della nuova linea Daniela Dallavalle

Venerdì 20 settembre ha aperto presso la sede di Daniela Dallavalle spa, meglio conosciuta da tutti ormai come La Baracca sul mare, il concept store dedicato all’ultimo progetto moda che celebra l’apice della creatività di Daniela Dallavalle, la sua linea omonima. Attraverso la segnaletica “Stai per entrare nel Punto D si accede a un nuovo linguaggio estetico di Daniela Dallavalle. Tra i tochi di giallo fluo, che si staccano fortemente dal mood del resto del Factory Store dedicato alle altre linee Arte Pura e Elisa Cavaletti, spuntano simpatici e irriverenti mani, gambe e volti di manichini fluo e argentati. Una provocazione bonaria al mondo della moda classica ingessato.

Lo store - aperto al pubblico - una porta spalancata sulla collezione di abiti della designer, che ha creato il suo stile sul mix&match, raccogliendo nel corso degli anni tanto abiti di couture come pezzi particolarissimi di stilisti indipendenti più vicini allo street style.

Il risultato è un viaggio nel tempo, un gioco di forme e colori iconici che rompono gli abbinamenti classici legati alla stagionalità o al genere per creare nuove inaspettate armonie.

Le contraddizioni e i nuovi abbinamenti su cui la collezione è costruita, si svincolano da qualsiasi diktat di appartenenza a uno stile o a un trend, scegliendo di sperimentare in libertà nuove alchimie di femminilità anche attraverso capi nati originariamente per la moda maschile.

Per aiutare le clienti a trovare all’interno della grande scelta di modelli e colori, il proprio stile è possibile ricevere su appuntamento - da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 20- una consulenza di immagine gratuita riservando stylist e l’intero Punto D in modalità “privé”.

Un’originale formula per recuperare il valore della consulenza di chi conosce le potenzialità del proprio prodotto e sa come valorizzare ogni figura, per concedersi una coccola esclusiva, per passare tempo con le amiche o perché no, organizzare un originale addio al nubilato. Il Punto D si trova all’interno del Factory Store Arte Pura di via Fleming a Carpi e segue i medesimi orari: lunedì 15-19, martedì- venerdì 9.30 -19, sabato 9.30 – 17