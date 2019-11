Inaugurato in via Emilia Est un nuovo “Spazio Enel Partner”

Inaugurato oggi a Modena un nuovo ‘Spazio Enel Partner’ per offrire a cittadini ed imprese del modenese un ulteriore servizio continuando a rafforzare la presenza nella provincia. L’evento è stato anche l’occasione per presentare ai cittadini modenesi la nuova moto elettrica “Eva Ribelle”, realizzata da Energica Motor Company, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Enel sulla mobilità elettrica e per un’energia sempre più sostenibile.

L’ufficio è operativo in Via Emilia Est 581 ed è gestito da Ro.Ma Srl, azienda che ha una partnership consolidata con Enel e che rappresenta un punto di riferimento per il territorio, in grado di offrire assistenza di qualità, grazie ad un team di professionisti qualificati.

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro; possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere e, a breve, la possibilità di pagare fatture e richiedere rimborsi.

Lo Spazio Enel, il quarto negozio in Emilia Romagna della Ro.Ma Srl, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15:30 alle 19 e il sabato mattina dalle ore 9 alle 13.

“L’apertura del nuovo Spazio Enel Partner a Modena – sottolinea Nadia Servino, responsabile Spazi Enel Partner Emilia Romagna Marche- è la conferma del valore che Enel attribuisce al territorio, quale azienda sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti: In Emilia Romagna sono oltre 90 gli Spazi Enel ad oggi operativi, di cui 9 in provincia di Modena. Puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze”.