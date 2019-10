Tigotà apre anche a Soliera, è il negozio numero 600 in Italia

Tigotà, insegna padovana leader della cosmetica e della pulizia della casa, apre il secondo store di Soliera (MO) in Via Modena Carpi, accanto a Esselunga, e raggiunge così il traguardo delle 600 filiali in Italia. La cerimonia del taglio del nastro si terrà alle 11:30 di giovedì 24 ottobre con il Sindaco del Comune di Soliera Roberto Solomita.

Con più di 650 metri quadri di prodotti per la cura e l’igiene della persona e la pulizia della casa, è il secondo store che l’insegna padovana del settore beauty e home care apre i città, dove è già presente in Via G. Matteotti 20.

In programma, il giorno dell’inaugurazione, animazione per bambini, truccabimbi, palloncini e zucchero filato, omaggi e gadgets per i clienti. Il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 20.00.

Con le due aperture in contemporanea del 24 ottobre, a Piossasco e a Soliera in Provincia di Modena, il brand padovano supera il traguardo dei 600 punti vendita e arriva a contare 601 filiali diffuse su gran parte del territorio italiano e 3 in Svizzera. Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A., azienda leader del comparto beauty e home care con 50 anni di storia e sede a Padova.