Inaugura un nuovo punto vendita Tigotà a Modena, il quarto della città

Con più di 400 metri quadri di prodotti per la cura e l’igiene della persona e la pulizia della casa e specializzazione in profumeria e cosmesi, il nuovo store di Via Fabriani è il quarto punto vendita che Tigotà inaugura in città e il 18° in provincia di Modena. Lo store ripropone il tradizionale format Tigotà con ambienti luminosi e allestimento giovane e moderno; sarà aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 08.30 alle 20.00 e la domenica dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.

“Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza che l’offerta Tigotà riceve a Modena, dove siamo presenti dal 2012 e dove a luglio scorso abbiamo aperto un altro punto vendita in Via Corassori ed uno in Provincia a Pavullo. Il bacino territoriale di Modena è per noi molto interessante e continueremo ad investire in quest’area anche nel prossimo futuro” commenta il responsabile marketing Gottardo S.p.A. Pericle Ciatto.

Tigotà è marchio di eccellenza di Gottardo S.p.A., azienda leader in Italia di prodotti per la cura e la bellezza della persona e per la pulizia della casa, con 50 anni di storia e sede a Padova. Ad oggi Tigotà conta 595 store, di cui 592 diffusi su gran parte del territorio nazionale e 3 in Svizzera.