Italpizza al Ministero del Lavoro: “I nostri appalti sono regolari”

I nostri appalti sono legittimi, legali e genuini. Lo dice Italpizza dopo aver preso parte oggi a Roma all'incontro 'separato' fissato nella sede del ministero dello Sviluppo economico. Il precedente è quello della riunione del 15 maggio con Cgil, Cisl e Si Cobas disertata, nonostante gli inviti del sottosegretario Claudio Cominardi, da azienda, cooperative in appalto Cofamo e Evologica, Uiltrasporti.

Al tavolo odierno la direzione generale del ministero, sempre in presenza di Cominardi, avrebbe di fatto ribadito quanto già messo a verbale dall'ispettorato del lavoro di Modena, "sottolineando per l'ennesima volta come Italpizza stia operando nella regolarità e nel rispetto delle norme", riporta in una nota la stessa azienda. Aggiungendo: "L'ulteriore passaggio di questa mattina presso la sede del ministero del Lavoro non fa che confermare la posizione che con coerenza e buona fede sosteniamo dall'inizio di questa vicenda che ci vede parte lesa, ovvero che la nostra azienda, che direttamente o indirettamente occupa un migliaio di addetti, opera nel piu' assoluto rispetto delle leggi del nostro Paese".

L'incontro di stamattina spinge quindi a proseguire lungo la strada tracciata da tempo con i tavoli aperti a Confindustria Emilia, per "definire assieme il percorso di miglioramento delle condizioni dei nostri lavoratori nell'ambito di un piano industriale che prevede, tra le altre cose, investimenti per 25 milioni di euro sul nostro territorio", rivendica Italpizza. La quale, al prossimo incontro il 31 maggio a Confindustria, dice di attendersi la partecipazione oltre che delle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, "anche delle sigle delle rispettive categorie del settore alimentare".