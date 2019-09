“Incredibol” il finanziamento dedicato alle imprese creative

20 mila euro per lo sviluppo di un progetto di innovazione e 11 contributi da 10 mila euro ciascuno per aziende startup che intendono avviare o consolidare la propria attività nei settori creativi, spaziando dal design all’artigianato artistico, dall'industria del gusto alla moda, dall'editoria alla Tv e alla radio, dal cinema alla musica e allo spettacolo, fino all'architettura e all'arte contemporanea.

Sono queste le opportunità economiche che offre il progetto “Incredibol!” a livello regionale, complessivamente 150 mila euro, insieme alla possibilità di accedere ai servizi offerti dalla rete dei partner.

Il progetto “Incredibol! – l’innovazione creativa di Bologna” sostiene lo sviluppo di professioni e imprese culturali e creative nascenti, è coordinato dal Comune di Bologna in collaborazione con un’ampia rete di partner pubblici e privati e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Dopo la data di Modena, il bando sarà presentato anche presso i Laboratori Aperti di Ferrara e Ravenna, a testimonianza delle sinergie che si stanno attivando nel territorio.

Al bando si possono candidare progetti d'impresa di associazioni, neo-imprese, studi associati e professionisti del settore culturale e creativo provenienti da tutto il territorio regionale. Per la sezione Startup i promotori devono avere meno di 40 anni ed essere attivi da non più di quattro, per la sezione Innovazione, che rappresenta la novità per l’edizione 2019, non ci sono vincoli sull’età o sulla data di inizio dell’attività. Nell’ambito delle due sezioni verranno selezionati almeno tre progetti in ambito musicale.

Il Laboratorio Aperto di Modena, gestito da Fondazione Giacomo Brodolini insieme a Ett e Mbs, è la struttura dedicata alle azioni di sperimentazione e innovazione tecnologica nei settori cultura, spettacolo e creatività che è stata realizzata nell’ex centrale Aem del comparto Amcm dopo l’intervento di riqualificazione realizzato dal Comune e finanziato con le risorse europee del Por Fesr della Regione Emilia-Romagna, Asse 6 “Città attrattive e partecipate”.