Indagine Lapam. A Modena imprese artigiane in calo a fine 2017

Al 31 dicembre 2017 le imprese artigiane registrate a Modena sono 20.903, con 1.370 nuove imprese create nel corso del 2017 e la cessazione di 1.615. Il saldo, dunque, è negativo in valore assoluto di 245 (-1,2%). I dati sono di una indagine Confartigianato Lapam e sono, sostanzialmente, in linea con la media nazionale che fa registrare un calo dello 0,9% su tutto il territorio e sempre un -0,9% in Emilia-Romagna.

Il calo di Modena è però leggermente migliore rispetto all’anno precedente, quando le imprese artigiane nella nostra provincia erano calate dell’1,3%. Il dato del 2017 sia a livello locale che nazionale è il migliore degli ultimi sei anni, contraddistinti dalla terribile crisi che ha fatto abbassare le saracinesche a migliaia di imprese anche nel nostro territorio.

Pur in un contesto ancora selettivo, va sottolineato che, tenuto conto delle 260 giornate all'anno in cui è possibile registrare un'impresa, nel corso del 2017 sono nate, a Modena, più di 5 imprese imprese artigiane al giorno (esattamente 5,27). La dinamica delle imprese artigiane si inserisce in un contesto di ripresa che però deve ancora consolidarsi come indicato nella recente analisi Confartigianato Lapam di alcuni indicatori chiave dell’economia e in cui viene evidenziato il persistere di incertezze su credito, costruzioni e commercio al dettaglio.

L’analisi dei dati settoriali, disponibile solo a livello nazionale, mostra come il calo complessivo delle imprese artigiane sia determinato prevalentemente dalla dinamica negativa delle imprese delle Costruzioni (-1,3%) e di quella del Manifatturiero (-1,2%), mentre nei Servizi - il primo comparto dell’artigianato per numero di occupati (37,5% del totale) - si osserva una sostanziale tenuta (-0,2%).

In Regione, infine, Modena si conferma ai vertici anche come numero di attività nell’artigianato: con 20.903 imprese artigiane, infatti, la nostra provincia è la seconda dietro solo a Bologna (27.097 imprese) e davanti a Reggio Emilia a quota 18.977, mentre le altre realtà sono staccate di diverse migliaia di imprese.