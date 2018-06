Innovation Summit: l’innovazione si incontra a Modena il 27 giugno

L’Emilia-Romagna è un territorio dinamico e tecnologicamente all’avanguardia. Con i suoi 10 Tecnopoli, 82 laboratori di ricerca industriale e 14 centri per l’innovazione parte della Rete Regionale dell’Alta Tecnologia, rappresenta una delle regioni che più cresce e investe in Italia. Ecco perché Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia) l’ha scelta per organizzare una serie di eventi dedicati al settore delle nuove tecnologie.

In particolare, il 27 giugno a ModenaFiere (Pad C.), a partire dalle 14.30, l’Assodel Strategic Innovation Summit si propone quale evento privilegiato di networking per il management dell’industria italiana.

Innovare rappresenta una sfida complessa per molte aziende, ma le nuove tecnologie e la digital transformation offrono delle opportunità da cogliere e in cui mostrare il DNA creativo e sartoriale tipico delle nostre PMI.

Obiettivo dell’evento quello di diffondere nuove idee e soluzioni e di “ispirare” nuovi modelli di business attraverso analisi e visioni di mercato, casi di successo selezionati, personaggi di rilievo del mondo accademico, istituzionale e industriale.

L’evento avrà un focus sul settore automotive e sulla mobilità elettrica.

Tra gli esperti in programma, ci sono Francesco Paolo Ausiello di ASTER, società dell'Emilia-Romagna per il trasferimento tecnologico, che parlerà di “Emilia Romagna Smart specialization Strategy, indirizzi strategici e opportunità nel settore della mobilità”, e Riccardo Masiero del CRIT, società specializzata nella ricerca, sui “Trend tecnologici dell’elettrificazione nel settore automotive”.

Tra i relatori del 27 giugno saranno presenti anche il MUNER, la Motorvehicle University dell’Emilia-Romagna, il MASA, Modena Automotive Smart Area, e aziende quali ItalianVolt, VisLab e FIVE, tutte eccellenze italiane nel settore dell’e-mobility.

La partecipazione è gratuita previa registrazione su: https://fortronic.it/summit

Oltre al Summit, Assodel organizzerà in Emilia-Romagna anche il Fortronic Power (28 giugno a ModenaFiere – fortronic.it) e ILLUMINOTRONICA (29,30 novembre e 1 dicembre a BolognaFiere – illuminotronica.it).