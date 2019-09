“Insieme” la cooperativa di Modena riconosciuta come “Best for the world”

C’è anche una cooperativa modenese tra le mille aziende nominate quest’anno Best For The World.

Si tratta di Insieme, la cooperativa di utenza nata a Modena nel 2010, aderente a Confcooperative e attiva nell'intermediazione assicurativa, energetica e di welfare aziendale.

Il Best For The World è un riconoscimento di significativo impatto positivo della struttura di governance innovativa che permette di proteggere la mission dell’azienda.

Insieme è stata inserita due anni fa nell’elenco delle Benefit Corporation, il movimento mondiale delle aziende che, oltre a fare business, cercano di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l'ambiente. Nel ranking delle B Corporation che appartengono al 10% con il maggior impatto per la governance, Insieme ha conquistato il miglior punteggio grazie alla definizione generale della mission, l’etica, la responsabilità e la trasparenza.

“Noi di Insieme siamo impegnati quotidianamente affinché il nostro lavoro abbia ricadute positive sugli utenti, lavoratori e cittadini dei territori nei quali operiamo”-afferma il presidente della cooperativa Antonio Fierro.

Il riconoscimento Best For The World è amministrato da B Lab, l’azienda non-profit globale che certifica e offre supporto a tutte le B Corporations certificate. A oggi sono 3 mila, attive in 64 paesi e 150 settori diversi, tutte con lo stesso obiettivo: ridefinire il successo negli affari. Le B Corp raggiungono i più alti standard verificati di performance sociale e ambientale, trasparenza pubblica e responsabilità legale, rispetto dell’equilibrio tra profitti e propositi.

“Le aziende che hanno ricevuto i Best For The World quest’anno stanno contribuendo a costruire una nuova economia, inclusiva e rigenerativa, che offre valore ai propri stakeholder, non solamente agli azionisti - dichiara Anthea Kelsick, Chief Marketing Officer di B Lab - B Corp come la cooperativa Insieme di Modena stanno ridefinendo il capitalismo e dimostrando che può funzionare per tutti”.

La certificazione B Corp non valuta solo un prodotto o servizio, ma in generale l’impatto positivo dell’azienda che lo produce.