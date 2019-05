La modenese IUNGO lancia una "School of Code"

Nasce a Modena “IUNGO School of Code”, Academy gratuito di programmazione Java e nozioni base su MsSqlServer. L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto di employer branding di ampio respiro e sarà propedeutica all’inserimento lavorativo delle risorse presso IUNGO in qualità di Developer Consultant all’interno del team di sviluppo. School of Code, riservato a partecipanti in possesso di Laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, Diploma informatico, o percorso scolastico correlato all’informatica, è partito il 13 maggio con sede a Modena ed è patrocinato da Ictpiù, la divisione dedicata al settore ICT di LAVOROPIU’. Il programma prevede 250 ore in aula (242 ore di lezioni frontali + 8 ore introduttive al project work) e 40 ore di project work, con frequenza di 5 giorni settimanali dalle 09:00 alle 18:00.

IUNGO S.p.A., nata da uno spin-off della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è specializzata nell’ottimizzazione della Supply Chain Collaboration e dei processi aziendali correlati, grazie all’eccellenza tecnologica del software innovativo IUNGO.

La formula vincente di IUNGO risiede nell’immaginare l’e-mail come l’unico strumento realmente efficace per interfacciarsi con i propri fornitori. Da qui l’idea di brevettare un uso della posta elettronica (IUNGOmail) che consenta a tutti i fornitori di rispondere a ordini di acquisto, richieste d’offerta o qualsiasi altro processo senza inserire nuove tecnologie in azienda. Ad oggi oltre 350 aziende, molte con operation in tutto il mondo, di diversi settori merceologici (manifatturiero/meccanico, moda e lusso, automazione industriale, alimentare, distribuzione…) hanno implementato il software IUNGO per automatizzare i processi del Procurement e della propria Supply Chain, più in generale.

Il network IUNGO conta più di 70.000 fornitori italiani e internazionali già integrati. IUNGO ha due sedi, la principale a Modena e una seconda sede commerciale a Milano. Per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa “School of Code” è possibile contattare IUNGO via e-mail: selezione@iungo.it oppure telefonicamente al numero +39 059 251 643 selezionando l’interno delle risorse umane