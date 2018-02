Kerakoll guarda all'espansione in Brasile, ma investe 60 milioni a Sassuolo

Si allarga nel mondo senza scordare l'Italia, e Sassuolo. Si tratta del gruppo modenese Kerakoll, leader nei materiali ecosostenibili per la bioedilizia. In ballo c'è un piano di espansione nel mercato brasiliano tra acquisizioni e investimenti strutturali, per un totale di oltre 25 milioni di euro in un biennio. Kerakoll, in particolare, ha finalizzato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Cimentolit Industria e Comercio de Argamassas ltda, società con un fatturato di 14,5 milioni, oltre a un migliaio di clienti e 150 collaboratori, attiva nella produzione e vendita di materiali per la posa di ceramica o pietre naturali.

L'acquisizione di Cimentolit rientra nella più ampia strategia di penetrazione di Kerakoll in Brasile, come spiega l'ad Gian Luca Sghedoni: "Lo sbarco in Brasile rientra nei nostri piani strategici di crescita a livello internazionale. Abbiamo stimato investimenti pari a 100 milioni per il prossimo triennio" e tra l'altro "stiamo valutando alcune opportunità nel continente asiatico".

Se nel 2017 il fatturato di Kerakoll è arrivato a 420 milioni, con una quota di export del 45%, l'obiettivo è quello di raggiungere nel triennio, grazie alle acquisizioni, una quota che superi il 50%. Però precisa Sghedoni: "Guardiamo con interesse ai mercati esteri, ma rimaniamo un'azienda fortemente ancorata all'Italia e al nostro territorio. Infatti, nei prossimi cinque anni investiremo 60 milioni nel distretto di Sassuolo per la rigenerazione industriale di un ex sito produttivo di ceramiche e per la costruzione del nostro nuovo centro direzionale, che chiamerò Kerakoll Park e che sarà 'firmatò da uno dei nomi più noti dell'architettura internazionale".

