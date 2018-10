La modenese Bkey Consulting celebra dieci anni di attività

Bkey Consulting, società di consulenza aziendale con sede a Modena e Vicenza, taglia il traguardo dei 10 anni di attività al fianco di alcune delle più importanti aziende emiliano-romagnole (e non solo), come ad esempio Fini, Conserve della Nonna, Dulevo, Ferrari, Gruppo Italiano Vini, Vortice, Bormioli Rocco, Bonifiche Ferraresi, Aceto Balsamico Due Vittorie, Arc International. Nella società, fondata nel 2008 da Luca Gazocchi, lavorano 12 persone nelle diverse aree di specializzazione dell’azienda: temporary management, pianificazione strategica, strategie di marketing e internazionalizzazione, costruzioni di piani industriali, analisi economico finanziarie, due diligence.

Tutti i partner della società hanno alle spalle una carriera manageriali in importanti aziende nazionali e internazionali, come Barilla, Maserati, Danone, Procter&Gamble, British Petroleum, ecc. Per celebrare questo importante traguardo raggiunto dalla sua società, Luca Gazocchi ha invitato presso il Labirinto della Masone (Parma) importanti personaggi del mondo imprenditoriale come l’a.d. Di Conad Francesco Pugliese, Nicola Cattarossi (general manager di Groupon Italia), Matteo Scarpis (a.d. di Mare Blu), Federico Vecchioni (a.d. di Bonifiche Ferraresi), e molti altri manager e professionisti di aziende del territorio, che hanno brindato con i cocktail preparati dai barman del Corvo Torvo di Modena.

Gallery