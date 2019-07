"La Torre in Festa", un tuffo nel Medioevo che a Montecenere dura due giorni

Sabato 20 e domenica 21 luglio, grande festa sull'appennino modenese con la tradizionale due giorni "La Torre in Festa" a Montecenere, organizzata dal Comune di Lama Mocogno in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Frignano dei Montecuccoli e la Parrocchia di Montecenere. Per l'edizione 2019 è previsto un programma vario e completo, che si svolgerà in un'atmosfera medievale con iniziative e appuntamenti per grandi e piccini. A seguire il programma

Sabato 20 luglio

dalle ore 16.00: Esposizione moto d'epoca e cottura del pane nel forno medievale

ore 17.00: Presentazione dei libri: "I gemelli di Goscen", romanzo fantasy di Oscar Cervi; "La casa dei segni", viaggio nella memoria della terra del Frignano di Autori Vari, a cura di I Semi Neri;

ore 18.00: Apertura della mostra "Mille battaglie raccontate nella Torre", a cura dell'Associazione Culturale Il Frignano dei Montecuccoli

ore 19.00: Apertura stand gastronomico con specialità tipiche montanare

ore 21.00: Musica dal vivo con "Riki"

Domenica 21 luglio