Laboratorio CNA a Pievepelago sul marketing territoriale e turistico

CNA guarda allo sviluppo del turismo nell'Appennino modenese attraverso un laboratorio che si tiene oggi presso la Biblioteca Comunale di Pievepelago "Adolfo Ferrari". A partecipare saranno le imprese del territorio, che si confronteranno per individuare iniziative di promozione e marketing territoriali non solo di competenza del pubblico, ma soprattutto dei privati. “Quello che cerchiamo di fare – racconta Marco Poletti, responsabile di CNA Turismo - è raccogliere idee e individuare proposte operative su cui puntare per il marketing territoriale”.

“Intenzione di CNA – sottolinea Italo Paltrinieri, coordinatore delle imprese turistiche dell’Associazione - è quella riproporre su tutto il territorio appenninico la formula del laboratorio open perché gli spunti emersi nell’appuntamento di Sestola sono stati molto preziosi e saranno inseriti in un pacchetto di proposte operative che CNA farà proprie e presenterà nelle prossime settimane”.

All’iniziativa, oltre a Paltrinieri e Poletti, parteciperanno anche Roberto Masi, presidente regionale CNA commercio e turismo, e Aurelio Marchioni, titolare dell’Hotel del Corso di Sestola. .