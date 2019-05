Lavoro in appalto nel Gruppo Cremonini, stato di agitazione all'Inalca

E’ stato aperto formalmente ieri sera, venerdì 3 maggio, lo stato di agitazione dei 600 lavoratori dipendenti dello stabilimento Inalca di Castelvetro di Modena, uno dei più grandi macelli bovini italiani al centro del distretto delle carni modenese e facente parte di un gruppo industriale, il Gruppo Cremonini, che nel 2017 ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato.

I punti di contrasto che hanno spinto la Flai/Cgil a preannunciare le possibili mobilitazioni dei prossimi giorni riguardano la "non disponibilità della direzione aziendale ad aprire il tavolo di trattativa sul rinnovo del contratto aziendale" scaduto il 31 dicembre 2018 e l’estensione delle attività in appalto che, nell’ultimo mese, si sono diffuse in vari reparti produttivi "senza alcun preventivo confronto sindacale".

“Nella piattaforma del Contratto Aziendale avevamo chiesto a Inalca di assumere i lavoratori in appalto, ma Inalca sta procedendo nella direzione opposta, cioè non assumendo, ma sostituendo i lavoratori dipendenti con altri lavoratori in appalto – dichiara Diego Bernardini della Flai/Cgil di Vignola. - Di fatto si tratta di lavoratori gestiti da una società, la Ges.Car. srl, che a sua volta ècontrollata al 100% da Inalca, quindi per noi è un finto appalto, che nasconde solo l’interesse imprenditoriale ad aumentare nello stabilimento la manodopera precaria e ricattabile. Allo stesso tempo viene bloccata la contrattazione di secondo livello. Una situazione diventata intollerabile.”