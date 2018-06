Nonantola aspetta il Giro d’Italia Giovani, tra storie e poesie in Biblioteca

Nonantola è pronta ad ospitare sabato 9 giugno la partenza della seconda tappa del Giro d’Italia Giovani Under 23, la manifestazione più prestigiosa per i ciclisti in erba prima del passaggio al professionismo.

In occasione di questo grande evento, venerdì 8 giugno fa tappa alla Biblioteca Comunale “Libri nel Giro 2018”, iniziativa che accompagna il Giro d’Italia con l’obiettivo di promuovere la cultura e la lettura. Il ciclismo dalla parte degli ultimi è il tema del progetto legato alla manifestazione Under 23. La storia, quella delle corse in bicicletta, è scritta dai vincitori, non dagli ultimi arrivati, chiamati affettuosamente “Maglia Nera”. Eppure ognuno ha uno stupendo racconto nel cuore. La storia che appartiene all’ultimo di una tappa, di una classica, di un grande giro è a volte più sorprendente e meno scontata, letta e riletta, di quella vissuta dal primo.

Venerdì 8 giugno a Nonantola alla Biblioteca Comunale (via Provinciale Ovest 57) alle 16:30 è previsto il laboratorio “La maglia Rosa”, storie e poesie sul Giro d’Italia animate con marionette mobili. Laboratorio di costruzione di marionette di carta, a cura di Fernanda Pessolano. Età consigliata: 5-10 anni.

Alle 18 la tappa a Nonantola di “Libri nel Giro” si chiude con l’incontro intitolato “Storie di corse e corridori”. Il giornalista Marco Pastonesi e Silvano Riccò, ex ciclista professionista vignolese dal 1982 al 1987, intervengono su temi legati a giri e tour, e sul ciclismo come disciplina sportiva, povera per poveri nel passato e ricca per ricchi nel presente, ma sempre capace di far vivere grandi emozioni a tutti.