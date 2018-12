Magazzino di Amazon, Spilamberto in ballottaggio con Valsamoggia

Si torna a parlare dell'insediamento di un polo logistico di Amazon sul nostro territorio, che fino a qualche mese fa era dato ormai per fatto in quel di Spilamberto, salvo poi un annuncio trapelato da una sede italiana del gruppo di Jeff Bezos che smentiva l'intenzione di aprire nel comune modense. Ora pare che il colosso dell'e-commerce stia prendendo in considerazione un'alternatvia non molto distante, nel comune bolognese di Valsamoggia.

"Stanno valutando e la decisione è già slittata, ma ora la scelta sembra imminente", ha spiegato oggi Marco Monesi, consigliere con delega alla Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Bologna. La strategia emiliana di Amazon riaffiora a margine di un convegno oggi nella sede della Metropoli, nell'ambito di una partita che si trascina da un po'.

In ogni caso, se alla fine l'insediamento sarà targato Bologna riguarderà appunto la Valsamoggia, dove altri big mondiali si sono insediati in questi anni, e non l'Interporto, area che non rientra nella politica aziendale di Amazon. Osserva interpellato Monesi: "Ci siamo visti in questi mesi e sentiti di recente, la loro scelta potrebbe arrivare anche nei prossimi giorni. Si è parlato anche di polo del fresco? Non c'è niente di ufficiale quindi aspettiamo, anche sui numeri; di certo, c'è comunque l'interesse del gruppo verso questa area".

Valsamoggia presenta caratteristiche analoghe a quelle di Spilamberto, soprattutto per quanto riguarda la prossimità al casello autostradale, Modena Sud da un lato e il recentissimo svincolo Valsamoggia nato insieme all'insediamento di Philip Morris a Crespellano.

